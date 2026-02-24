Ici Tout Commence spoiler : Anouk bouleversée, elle prend une grande décision (vidéo épisode du 26 février)



Ici tout commence spoiler – Anouk est de retour dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais ces quelques semaines de vacances n’ont pas suffit à totalement l’apaiser. Et dans quelques jours, alors que Jeanne va injustement l’accuser de draguer son mari, Anouk va être bouleversée…











Jeanne vient s’excuser mais le mal est fait. Anouk sait qu’elle l’a accusée à cause de son passif avec Loup. La cheffe se sent mal et elle avoue à Jeanne qu’elle est trop proche et trop familière avec ses élèves. Jeanne lui assure qu’Ismaël adore ses cours mais Anouk décide de prendre une grande décision : elle va prendre ses distances avec ses élèves !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1381 du 26 février 2026 : Anouk est mal

