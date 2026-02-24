Plus belle la vie spoiler : la statuette retrouvée, le gros secret de Charlotte dévoilé ! (25 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 25 février 2026 – Jean-Jacques Ripon a été tué dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, mercredi 25 février 2026, alors que Vanessa Kepler est soupçonnée de meurtre, la statuette est retrouvée !











En effet, la police scientifique retrouve la statuette de Sain-Joseph, qui était bien entre les mains de Jean-Jacques, et une matraque avec le sang d’Otero. C’est donc bien lui qui avait commandité le vol. De son côté, Vanessa Kepler assure ne pas avoir tenté de tuer Ripon, elle dormait sur la banquette et a été réveillée par le bruit de l’agression et elle l’a secouru.

Plus tard, au commissariat, Steve annonce à Charlotte et Ariane qu’il y avait des traces exploitables sous les ongles de Ripon. Il a demandé au légiste de les analyses au plus vite. Bizarrement, Charlotte semble mécontente et rappelle à Steve que ce n’était pas à lui de faire ça : il y a une hiérarchie dans la police !



Pendant ce temps là, Charlotte retrouve Eric. Elle lui reproche de ne pas avoir détruit le dossier sur elle, qui a été volé pendant le cambriolage de son agence de détectives. Elle est Juliette Sabiani et la police va le découvrir ! Elle dit à Eric qu’à cause de lui elle est en danger de mort !