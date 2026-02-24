Tennis Dubaï : le match Humbert / Tsitsipas en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Dubaï – Humbert / Tsitsipas en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi après-midi ! Place aux 16èmes de finale du tournoi ATP de Dubaï aujourd’hui. Et après le forfait d’Arthur Fils, le français Ugo Humbert affronte le grec Stefanos Tsitsipas.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 16h, sur Eurosport.







Le Français Ugo Humbert, 37ème à l’ATP, affronte aujourd’hui Stefanos Tsitsipas, numéro 30, au 1er tour sur le Court Central du tournoi de Dubaï.



C’est une affiche intéressante entre deux joueurs de rang comparable : Ugo Humbert mène leurs confrontations directes (3-1) et a remporté leur dernier duel sur dur, tandis que Tsitsipas, tenant du titre à Dubaï en 2025 et en bonne forme physique après s’être débarrassé de ses soucis de dos. Le grec cherchera à imposer son expérience et sa puissance.

Tournoi de Dubaï le match Humbert / Tsitsipas en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Humbert / Tsitsipas, 16e de finale du tournoi de Dubaï 2026, un match à suivre cet après-midi.