Ici Tout Commence spoiler : Billie réintégrée, elle prend la fuite face à... (vidéo épisode du 9 février)

Ici tout commence spoiler – Billie va finalement être réintégrée dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après qu’Anaïs et Jeanne aient refusé de céder au chantage de Castelmont, Billie revient à l’institut au sein du master.











Dans quelques jours, elle est avec Ferdinand en cuisine. Elle a accepté de rendre service à Stanislas Duchesnay en aidant Ferdinand sur une découpe de viande… Rapidement, Billie et Ferdinand retrouvent leur complicité et il avoue adoré cuisiner avec elle.

Mais Billie, rattrapée par ses sentiments, préfère couper court… Elle prend la fuite. Serait-elle plus attachée à Ferdinand que ce qu’elle voulait croire ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1368 du 9 février 2026 : Bille fuit face à Ferdinand

