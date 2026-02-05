Plus belle la vie spoiler : le tueur identifié, Baptiste agressé ! (6 février 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 6 février 2026 – Le tueur va finalement être identifié demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 6 février 2026, Morgane va insister auprès de Patrick pour reprendre le travail et aider à démasquer le complice de Théo Bonant. Et elle va trouver !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : nouvelle enquête, choix décisif, les résumés jusqu’au 20 février 2026

Au Pavillon des Fleurs, Blanche comprend grâce à Baptiste que Théo Bonant a certainement imprimé un document confidentiel sur leur imprimante. Blanche prévient la police, qui analyse le disque dur de l’imprimante et découvre qu’il a imprimé la liste de toutes les femmes victimes de violences conjugales qu’ils ont aidé à déménager ! Toutes ces femmes sont donc en grand danger.

Avec Steve, Morgane épluche les messages sur le forum masculiniste. Elle tombe sur les messages d’un homme qui l’interpellent : sur l’un d’eux il dit avoir été éliminé par des filles dans le boulot, et sur le suivant il parle de l’épreuve d’escalade ! Morgane fait le lien avec le concours des forces spéciales Sud Est. Pour Morgane, c’est clair : c’est Melvin Chaliot ! Elle en parle à Jean-Paul, qui fonce chez lui avec Stanislas.



Publicité





Mais sur place, pas de trace de Melvin. Morgane appelle alors Jean-Paul : le téléphone de Melvin Chaliot vient de borner près du Pavillon des Fleurs ! Là-bas, Baptiste est seul après avoir laissé Blanche rentrer chez elle car son épaule la lançait. Melvin débarque et menace Baptiste avec une batt de baseball : il veut la liste de toutes les femmes aidées par le Pavillon des Fleurs !