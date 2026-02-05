Star Academy : à quelle heure le château va-t-il fermer ses portes ce jeudi 5 février ?



Et voilà, on y est ! L’aventure de la Star Academy saison 2025 touche à sa fin et c’est ce jeudi que le château de Dammarie-les-Lys fermera ses portes. En effet, Ambre et Léa, les deux finalistes, partiront ce soir et dormiront dans un hôtel près du plateau du prime jusqu’à la finale de samedi.





Avant de quitter le château, c’est une grosse après-midi de répétitions qui les attend ce jeudi.







Fanny et Lucie sont là pour répéter les multiples chansons qui les attend pour cette grande finale de la Star Academy et les deux finalistes doivent encore finaliser leurs valises.

Et ce soir, vers 20h, Ambre et Léa seront face au château pour lui dire au revoir et voir les lumières s’éteindre symboliquement.



Rappelons qu’en début de semaines, la promo 2025 était réunie au grand complet pour une dernière soirée à 17. Maintenant, place à la grande finale qui aura lieu samedi soir et verra le sacre de Ambre ou Léa. Qui succèdera à Anisha, Pierre Garnier et Marine ? Suspense !

Star Academy, finale : qui doit gagner ?