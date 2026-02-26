Ici Tout Commence spoiler : Fleur coache César pour... (vidéo épisode du 2 mars)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que César est un vrai gentil dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais le petit ami de Coline semble même être trop gentil ! Dans quelques jours, Fleur lui fait remarquer qu’il se laisse facilement marcher sur les pieds…











En cause, le fait qu’il n’ait rien dit à Stanislas, qui s’est trompé de prénom quand il s’est adressé à lui ! Mais César a du mal à s’affirmer. Fleur décide alors de le coacher. Elle fait exprès de le pousser dans ses retranchements jusqu’à ce qu’il explose et l’envoie balader !

Mais César arrivera-t-il à plus s’affirmer au quotidien ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1383 du 2 mars 2026 : César doit s’affirmer

