Plus belle la vie spoiler : Eric révèle la vérité sur Charlotte, une découverte choc sur la statuette ! (27 février 2026)

Plus belle la vie en avance du 27 février 2026 – Ariane a du procéder à l’arrestation de Charlotte aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et contre toute attente, demain, dans l’épisode du vendredi 27 février 2026, Charlotte ne va pas chercher à se défendre !











En interrogatoire face à Ariane, Charlotte décide d’abord de garder le silence avant de finalement s’accuser d’avoir commandité le vol de la statuette et d’avoir attaqué Jean-Jacques Ripon avec une fourchette !

Jean-Paul n’y croit pas une seconde, il est convaincue que Charlotte ment et aimerait savoir pourquoi. Mais elle refuse de lui parler et il lui dit qu’ils ne sont pas amis mais juste collègues : il ne connait rien d’elle !



De son côté, Eric finit par dire la vérité à Laura : Juliette Sabiani vit sous une fausse identité et se fait désormais appeler Charlotte Dubois. Lorsque Ripon a cambriolé l’agence, il est tombé sur son dossier et a découvert la supercherie. Il a alors tenté de la faire chanter. Elle s’est défendue, et ironie du sort, c’est Jennifer qui a assisté à la dispute.

Laura, elle, ne comprend pas pourquoi Charlotte préfère s’accuser que de dire la vérité. Eric lui explique que révéler sa véritable identité la mettrait en grave danger : elle est traquée par un groupe d’individus particulièrement déterminés. Depuis ses 16 ans, sa tête est mise à prix. Il évoque alors l’affaire de « la moucharde », que Laura connaît bien. Eric est déterminé à démasquer le véritable responsable pour sortir Charlotte de là.

Au même moment au Mistral, on fête le retour de la statuette. C’est Ariane qui la ramène mais prise d’une contraction, elle laisse échappé le carton et la statuette se brise ! Thomas ne comprend pas, du marbre c’est censé être solide. Mais Natacha regarde de plus près et annonce que c’est du plâtre : c’est un faux !