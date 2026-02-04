Ici Tout Commence spoiler : Hector fait un grand pas (vidéo épisode du 6 février)



Ici tout commence spoiler – Hector va faire un grand pas dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que le chef de l’hôtel Jourdain souffre de douleurs fantômes à la jambe quand il donne cours à l’institut, il va finalement faire un grand pas vers la guérison.











Dans quelques jours, et après une première fois qui s’est soldée par un échec cuisant, Hector Jourdain revient voir Constance pour lui demander de l’aide. Il avoue qu’il aime faire cours et il veut se débarrasser de cette douleur pour pouvoir continuer !

Constance accepte de l’aider et débute avec la thérapie du miroir. Hector décide enfin de lui faire confiance et il fait ce qu’elle lui demande sans se plaindre…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1367 du 6 février 2026 : Hector fait confiance à Constance

