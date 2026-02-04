Plus belle la vie spoiler : Noémie a-t-elle tué Théo Bonant ? (5 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 5 février 2026 – Qui a tué Théo Bonant dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Demain, dans l’épisode du jeudi 5 février 2026, Patrick va soupçonner Noémie alors que Eddy Duclerc, le moniteur d’auto-école, lui parle de leur violente altercation la veille de sa mort…











Patrick reste convaincu que Théo avait un complice : il n’a pas pu transport Morgane seule sur le toit de l’immeuble. Il pense que le complice peut l’avoir tué. Mais Stanislas pense que ça pourrait aussi être une vengeance. Ils ont retrouvé un morceau de document déchiré avec le logo du Pavillon des Fleurs, Stanislas pense à Blanche ou à Noémie…

Pendant que Stanislas interroge Blanche, celle-ci prévient discrètement Noémie de la mort de Théo. Et Patrick interroge Eddy Duclerc. Il lui parle de la dispute entre Noémie et Théo mardi devant son auto-école. Il l’a trouvée très remontée et a du les séparer…



Noémie est convoquée au commissariat, elle explique à Vadim qu’elle s’inquiète : elle s’est disputée avec Théo et s’est ensuite enfermée pour travailler pendant 24h. Vadim décide alors de lui fournir un alibi, il affirme avoir passé la nuit et le début de la matinée avec Noémie ! Patrick comprend que Vadim ment mais il lui rappelle qu’il est son père… A l’extérieur, Vadim confirme à Noémie qu’elle a désormais un alibi en béton. Et alors qu’ils rentrent main dans la main, Noémie met discrètement à la poubelle le traceur GPS qu’elle avait mis dans le sac de Théo Bonant !

Noémie a-t-elle tué Théo ? Et si Eddy Duclerc était le complice masculiniste de Théo ?