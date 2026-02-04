« Mariés au premier regard » : nouvelle saison inédite dès le 23 février 2026



Bonne nouvelle pour les fans de « Mariés au premier regard » ! Le programme de dating pas comme les autres revient sur M6 pour une saison anniversaire exceptionnelle ! Le coup d’envoi de la saison 10 sera donné lundi 23 février à 21h10.





Et pour cette édition pas comme les autres, l’expérience franchit un nouveau cap. Puisque la science évolue, le programme aussi ! Les expertes ont mis au point un nouvel algorithme capable d’analyser l’attraction entre deux personnes et de prédire la probabilité d’un coup de foudre au premier regard. Et selon elles, les résultats sont tout simplement sans précédent.







Du jamais vu dans l’histoire de l’émission

M6 annonce qu’à ce jour, un nombre record de couples issus de cette 10e saison filent toujours le parfait amour après l’expérience. Autant dire que cette année, l’amour pourrait bien triompher plus que jamais.

Un double mariage inédit

Grande première dans « Mariés au premier regard » : deux mariages seront célébrés lors d’une même cérémonie. Deux sœurs fusionnelles, célibataires au même moment, ont décidé de confier leur destin amoureux à la science. Ensemble, elles vont vivre cette aventure hors norme : premiers regards, doutes, espoirs… et même un voyage de noces commun avec leurs maris. Une expérience à quatre totalement inédite. Mais l’amour sera-t-il au rendez-vous pour ces deux couples liés à jamais par cette aventure familiale ?



Un “second” premier regard ?

Autre pari fou des expertes cette saison : unir deux célibataires qui se sont probablement déjà croisés dans le passé. Malgré un fort taux de compatibilité de 81 %, sont-ils passés à côté de leur âme sœur sans le savoir ? Les expertes vont tenter de réparer une erreur du destin.

Le couple le plus compatible de l’histoire

La saison 10 réserve aussi un record historique : les expertes ont identifié un couple affichant 90 % de compatibilité, un score jamais atteint dans l’émission. Ce match presque parfait tiendra-t-il toutes ses promesses une fois confronté à la réalité ?

Entre avancées scientifiques, paris audacieux et histoires d’amour hors normes, cette saison anniversaire s’annonce comme la plus forte en émotions.

📺 Rendez-vous lundi 23 février à 21h10 sur M6 pour découvrir si, cette année plus que jamais, la science peut vraiment faire naître l’amour au premier regard.