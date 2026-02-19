Ici Tout Commence spoiler : la grande idée de Mattéo ! (vidéo épisode du 23 février)

Ici tout commence spoiler – Entre Jude et Mattéo, rien ne va plus dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là ne se comprennent plus et ne partagent plus rien depuis bien trop longtemps… Mais même leur rupture va être compliquée !


En effet, chacun veut quitter l’autre mais ne sait pas comment s’y prendre. Et si Tom a conseillé à Jude de se faire quitter par Mattéo en devenant insupportable, Mattéo va avoir exactement la même idée.

En cuisine à l’institut, Mattéo explique à Gary qu’il a décidé de devenir la pire version de lui-même pour que ce soit Jude qui le quitte. Ces deux là sont donc aussi lâche l’un que l’autre !…

