Ici Tout Commence spoiler : la grande idée de Mattéo ! (vidéo épisode du 23 février)

Ici tout commence spoiler – Entre Jude et Mattéo, rien ne va plus dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là ne se comprennent plus et ne partagent plus rien depuis bien trop longtemps… Mais même leur rupture va être compliquée !











En effet, chacun veut quitter l’autre mais ne sait pas comment s’y prendre. Et si Tom a conseillé à Jude de se faire quitter par Mattéo en devenant insupportable, Mattéo va avoir exactement la même idée.

En cuisine à l’institut, Mattéo explique à Gary qu’il a décidé de devenir la pire version de lui-même pour que ce soit Jude qui le quitte. Ces deux là sont donc aussi lâche l’un que l’autre !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1378 du 23 février 2026 : Mattéo refuse de quitter Jude

