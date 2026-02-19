The Power saison 3 : coup d’envoi le 9 mars sur W9



La lutte pour le pouvoir reprend ! W9 annonce le lancement de la saison 3 de son jeu de télé-réalité « The Power, qui a le pouvoir ? » dès le lundi 9 mars à 17h40. Une nouvelle édition qui promet de faire voler en éclats toutes les stratégies… et toutes les certitudes.











Kaos prend le contrôle du jeu

Dans une villa isolée en plein désert marocain, 14 personnalités du petit écran se retrouvent pour une saison placée sous le signe de l’imprévisible. Après deux éditions sous le contrôle de Delta, l’intelligence artificielle a été hackée par Kaos, un double numérique moqueur et joueur.

Avec ce nouveau maître du jeu, le ton change radicalement : le pouvoir ne fait plus seulement peur, il fait perdre pied… et surtout, il fait rire. Kaos déteste les règles figées et les stratégies trop propres. Son objectif ? Transformer la quête du pouvoir en un terrain de jeu explosif où alliances, manipulations et coups bas dérapent en permanence.

Chaque semaine, un Power Player sera désigné en secret. Sa mission : tout contrôler pour éliminer l’un des siens sans jamais être démasqué. Mais sous le règne de Kaos, garder son sang-froid pourrait bien devenir impossible.



Les grandes nouveautés de la saison 3

🔥 Le pouvoir se gagne au mérite

Fini le hasard. Place au Jeu du Pouvoir, une épreuve individuelle mêlant sang-froid, logique et précision. Le meilleur temps remporte le pouvoir. Particularité cruelle : la nomination est annoncée publiquement par Kaos, obligeant le Power Player à masquer instantanément son stress dans un moment de malaise collectif.

🤝 Le Power Player n’est plus seul

Grande nouveauté cette saison : le Power Player est entouré de deux complices secrets. L’un est choisi par lui. L’autre est imposé par Kaos. Leur mission : protéger le maître du jeu et saboter les épreuves sans éveiller les soupçons. Mais si le Power Player est découvert, ses complices risquent de tomber avec lui.

🎯 Tout le monde est en danger

Il n’y a plus de cibles désignées. Tous les Players peuvent être éliminés.

Lors de la cérémonie :

– Si les candidats échouent à démasquer le Power Player, la Roue de l’Infortune désigne trois noms au hasard, et le Power Player choisit qui éliminer.

– S’ils trouvent le coupable, le Power Player ou ses complices se retrouvent sur la roue pour une élimination aléatoire.

🎲 Jeux et sabotages dans le Kaoverse

Les affrontements collectifs se déroulent désormais dans le Kaoverse, un univers imprévisible où les épreuves de logique deviennent absurdes et les jeux d’observation virent au sketch. Pendant que les Players tentent de récolter des indices, le Power Player et ses complices sabotent discrètement les missions.

😱 La Panik Room

Nouvelle pièce emblématique : la Panik Room. Plongés dans le noir total, les candidats affrontent leurs pires peurs. Le Power Player peut y envoyer le Player de son choix pour l’éloigner de la vérité et provoquer des situations aussi déstabilisantes qu’hilarantes.

Les 14 Players de la saison 3

Ils sont stratèges, ambitieux et persuadés de pouvoir gagner. Mais face à Kaos, tout peut basculer. Entre ex-couples, amis de longue date et ennemis déclarés, les relations personnelles deviennent des failles exploitables dans ce jeu de mensonge permanent, où chacun joue pour son association.

Le casting réunit : Enzo, Julien, Jordan, Kelly, Barbara, Benoît, Beverly, Manon, Jean-Édouard, Soraya, Damien, Jonathan, Nehuda et Laura.

Entre manipulations, dilemmes absurdes et sabotage organisé, cette saison 3 s’annonce comme la plus chaotique et la plus spectaculaire de l’histoire du programme.

📺 Rendez-vous dès le lundi 9 mars à 17h40 sur W9 pour découvrir qui aura vraiment le pouvoir !