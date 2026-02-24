La meilleure boulangerie de France du 24 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

Par /

Publicité

La meilleure boulangerie de France du 24 février 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury poursuit son tour du bord de mer en Pays de la Loire à la recherche de la meilleure boulangerie de France.


Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+

La meilleure boulangerie de France du 24 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
M6


Publicité

La meilleure boulangerie de France du 24 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 16ème semaine de la saison, le jury est en Pays de la Loire – côté mer.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Franck en Vendée qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (9/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 7,3/10 pour le défi du jury).


Publicité

🔵 Ce mardi soir, le jury sera une nouvelle fois en Vendée à la découverte de non pas deux mais trois nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 23 février : Piapia boulangerie (Sainte-Luce-sur-Loire) / Tartine et gourmandise (La Roche-sur-Yon)
📅 Mardi 24 février : Pain’sionnement gourmand (Luçon) / Le pain de Marcel (Poiroux)
📅 Mercredi 25 février : L’atelier du pain (Saint-Nazaire) / Les Façonneurs de Retz (Chaumes-en-Retz)
📅 Jeudi 26 février : Maison le Barillec (Jard-sur-Mer) / Boulangerie Thomas Corand (Saint-Jean-de-Monts)
📅 Vendredi 27 février : White la Baule (La Baule-Escoublac) / L’amour est dans le blé (Orvault)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Pays de la Loire – côté mer pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau voyage gourmand à travers tout le pays. Comme chaque année, le programme mettra en lumière des boulangeries d’exception, en valorisant les terroirs, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Du côté du jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi rythmée par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience unique.

A LIRE AUSSI
Audiences 23 février 2026 : « L’art du crime » loin devant « Le nounou »
Audiences 23 février 2026 : « L'art du crime » leader devant « Le nounou »
« Indiana Jones et le temple maudit » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (24 février 2026)
« Indiana Jones et le temple maudit » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (24 février 2026)
« Mariés au premier regard » : Mathieu et Julie vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !
« Mariés au premier regard » : Mathieu et Julie vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !
« Qui veut épouser mon fils ? » fait son grand retour ce soir sur M6 (23 février 2026)
"Qui veut épouser mon fils ?" fait son grand retour ce soir sir M6 (23 février. 2026)


Publicité


Retour en haut