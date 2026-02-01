Ici Tout Commence spoiler : Léonard va-t-il céder au chantage de Castelmont ? (vidéo épisode du 4 février)



Ici tout commence spoiler – Etienne Castelmont va débarquer à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Ferdinand va le contacter pour qu’il intervienne auprès de Storek pour qu’il retire sa plainte contre l’institut et l’hôtel Jourdain…











Mais avec Etienne Castelmont, rien n’est jamais gratuit ! Il va expliquer à Ferdinand qu’il n’appellera Storek que si Léonard accepte de passer du temps avec lui.

Et dans quelques jours, le chantage d’Etienne fonctionne : Léonard accepte de le voir. Au Double A, Etienne déjeuner avec ses deux fils. Mais si ça semble se passer pour le mieux avec Ferdinand, ce dernier se sent clairement mis à l’écart… Pire, Etienne encense Léonard et dénigre Ferdinand. Va-t-il accepter de se laisser rabaisser pour le bien de l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1365 du 4 février 2026 : Ferdinand inquiète Clotilde et Anaïs

