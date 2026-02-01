Enquête Exclusive du 1er février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 1er février 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'un inédit et il a pour thème « Rixes, meurtres : au cœur de l'hyperviolence des jeunes ».





Enquête Exclusive du 1er février 2026 : votre émission en résumé

Les armes circulent de plus en plus chez les mineurs : machettes, couteaux et battes de baseball remplacent désormais les coups de poing. L’an dernier, ces rixes entre bandes, souvent liées à l’échec scolaire et aux violences familiales, ont coûté la vie à quatorze adolescents. Ces affrontements « initiatiques », version contemporaine de La Guerre des boutons, virent parfois au drame.

Les équipes d’Enquête Exclusive ont suivi la police de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, mobilisée pour enrayer ce phénomène. Grâce à un dispositif de surveillance concentré sur les zones les plus sensibles, les forces de l’ordre parviennent à empêcher près de 200 affrontements chaque année.



Sur le terrain, entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, les jeunes sont pris dans une spirale de rivalités territoriales et se disent prêts à tout pour défendre leur quartier. Face à eux, d’anciens délinquants tentent de faire de la prévention. C’est le cas d’Adama Camara, passé par la prison pour tentative de meurtre, qui cherche aujourd’hui à briser les fantasmes en montrant la réalité carcérale.

Mais la violence juvénile ne se limite pas aux cités. Dans des environnements réputés plus calmes, certains adolescents ont aussi grièvement blessé, voire tué, au sein même de leur établissement scolaire, s’en prenant souvent à des figures féminines d’autorité. Ces affaires, encore rares en France, interrogent magistrats et psychologues, notamment sur l’influence des réseaux sociaux. Ceux-ci exposeraient les jeunes à des images de plus en plus violentes et contribueraient à diffuser des modèles de masculinité toxique, susceptibles de fragiliser certains profils.

À Nogent, en Haute-Marne, Quentin, un collégien, a ainsi mortellement poignardé sa surveillante, Mélanie, en juin dernier, alors qu’une fouille de sacs était menée par les gendarmes devant l’établissement. Ce drame a bouleversé le pays, d’autant que ni la famille du jeune agresseur ni cette commune semi-rurale n’étaient considérées comme à risque.

Pourquoi certains adolescents en arrivent-ils aujourd’hui à blesser, voire tuer ? Sont-ils le symptôme d’une société en crise ou d’une jeunesse en perte de repères ?

