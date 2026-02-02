« Illusions perdues » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (2 février 2026)



« Illusions perdues », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de de Xavier Giannoli, d’après l’œuvre de Honoré de Balzac. Dans les rôles principaux, retrouvez Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, ou encore Xavier Dolan.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« Illusions perdues » : l’histoire

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.



Le casting

Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing et Jean-François Stévenin.

Vidéo bande-annonce

Et on finit comme toujours avec la bande-annonce de votre film…