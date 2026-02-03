Ici Tout Commence spoiler : Leroy très dur avec Zoé (vidéo épisode du 5 février)



Ici tout commence spoiler – Pourquoi le chef Leroy est-il si dur avec Zoé dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, alors que la jeune femme s’est complètement ratée lors de son évaluation, elle va solliciter Marc pour avoir une seconde chance…











Mais contre toute attente, sous les yeux de sa famille réunie pour le lancement de leur livre de recettes, Marc va sèchement remballer Zoé ! Carla précise que c’est elle qui a conseiller à Zoé de passer. La petite soeur de Lionel a travaillé toute la nuit pour cuisiner son plat mais le chef Leroy refuse net d’y goûter et la met dehors !

Carla est surprise, elle remarque que Marc a déjà donné des secondes chances à d’autres élèves…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Castelmont va-t-il convaincre Storek ? Réponse ! (vidéo épisode du 5 février)



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1366 du 5 février 2026 : Marc recale Zoé

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.