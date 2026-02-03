Plus belle la vie spoiler : drame, la police retrouve un mort ! (4 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 4 février 2026 – Drame en vue demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 4 février 2026, alors que Morgane a disparu, la police va retrouver un habitant mort !











Le commissariat est en alerte après la disparition de Morgane. C’est bien sa montre connectée qui a permis à son agresseur de la géolocaliser et ils découvrent une vidéo mise en ligne où l’on voit Morgane attachée sur une passerelle en hauteur. Aucun garde corps, elle peut tomber ! Morgane est terrifiée et appelle à l’aide.

Grâce à Stanislas, Patrick et ses collègues retrouvent Morgane saine et sauve. Mais elle n’a aucune info sur son agresseur, qu’elle n’a ni vu ni entendu. Pendant ce temps là, Vadim s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Noémie depuis la veille… Il finit par la retrouver dans sa chambre, un casque sur les oreilles. Elle dit n’avoir fait que travailler depuis la veille, en utilisant la méthode de Blanche pour reconstituer son mémoire…

Au commissariat, suite à la perquisition chez Théo Bonant, Charlotte confirme que c’est bien de son ordinateur qu’est parti le mail pour Patrick et que c’est bien lui qui a piraté la montre connectée de Morgane. La police s’apprête à aller arrêter Théo mais sur place, c’est la stupeur : Stanislas et Jean-Paul découvrent Théo mort dans sa douche ! Il a été étranglé avec le flexible !



Plus tôt dans la journée, Vadim retrouve Patrick et l’informe pour le casier de Théo Bonant, qui contenait une photo de Morgane avec un code au dos. Il couvre Noémie et Blanche en lui expliquant avoir suivi Théo jusqu’à la consigne… Patrick envoie Jean-Paul sur place mais le casier a été vidé entre temps.

Patrick et Jean-Paul informent Morgane de la menace qui plane sur elle. Morgane ne comprend pas, elle assure n’avoir aucun lien avec Théo en dehors de l’enquête. Patrick la renvoie à la résidence et lui demande ne pas la quitter par mesure de précaution. Mais plus tard, Morgane décide quand même de sortir courir ! Vadim lui rappelle les risques mais Morgane pense que ça ne craint rien et sort…

Au commissariat, Steve et Charlotte s’attèlent à déchiffrer le code et c’est finalement Steve qui y parvient. Il s’agit d’une adresse ip, certainement celle de Morgane. Ils réalisent qu’elle est certainement géolocalisée ! Patrick appelle Morgane mais elle ne répond pas, son bracelet connecté est à terre là où elle courait ! Morgane a été agressée et enlevée.