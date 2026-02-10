Ici Tout Commence spoiler : Lou et Thelma tombent dans un piège (vidéo épisode du 12 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Lou et Thelma vont bien se faire avoir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ils vont tomber dans un piège tendu par Mattéo !











Au Comptoir de Jude, Thelma et Lou pensent avoir gagné un jeu organisé par Mattéo. A la clé, un plat gratuit à vie ! Les deux étudiants de l’institut se réjouissent et salivent déjà en regardant la carte… Sauf que Mattéo leur emmène leurs assiettes. Il s’agit de pâtes à l’ail !

Mattéo leur explique qu’il n’a jamais parlé d’un plat à la carte et cerise sur le gâteau, Lou manque de s’étouffer en mangeant : Mattéo les a chargées en ail mais aussi en piment !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1371 du 12 février 2026 : Mattéo se venge

