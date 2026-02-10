Plus belle la vie spoiler : Noémie en garde à vue pour le meurtre de Théo Bonant ! (11 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 11 février 2026 – Les choses vont sérieusement se compliquer pour Noémie demain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 11 février 2026, les preuves s’accumulent et elle va être placée en garde à vue pour le meurtre de Théo Bonant !











Jean-Paul Boher fait venir le vendeur d’articles de pêche au commissariat, il lui montre une série de photos de jeunes femmes rousses et il identifie immédiatement Noémie ! Il explique aussi qu’elle lui a demandé conseils pour une boutique en téléphonie, soit disant pour faire réparer son téléphone. Il lui a conseillé un magasin proche du sien…

Sur place, Stanislas et Ariane découvrent que Noémie a acheté un trackeur, ils comprennent qu’elle a du le placer dans les affaires de Théo Bonant au moment de leur dispute devant l’auto-école. Jean-Paul et Patrick décident de convoquer Noémie, ils comprennent que Vadim lui a fourni un faux alibi et il risque gros.



Alors que Vadim et Noémie sont convoqués au commissariat, ils se retrouvent. Noémie avoue être sortie cette nuit là mais nie avoir tué Théo… Vadim décide de la croire et de garder la même version au commissariat, malgré le rappel de Jean-Paul sur ce qu’il risque à faire un faux témoignage dans une affaire de meurtre.

Interrogée par Stanislas et Patrick, Noémie avoue avoir acheté la cordelette pour soit disant faire des attrapes-rêves. Et pour le trackeur, elle dit que c’était pour elle-même et qu’elle l’a cassé et donc jeté depuis… Sauf que Patrick lui annonce que la police scientifique a retrouvé l’appli sur son téléphone et qu’elle a borné près du domicile de la victime la nuit du meurtre ! Noémie annonce qu’elle ne dira plus rien, elle est placée en garde à vue.