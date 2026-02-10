The Voice 2026 : coup d’envoi de la saison 15 le 28 février ! (coachs, nouveautés, mécanique inédite)



Événement sur TF1. « The Voice, la plus belle voix » revient pour une quinzième saison placée sous le signe du renouveau et de l’émotion. Le télé-crochet musical, devenu incontournable au fil des années, donnera le coup d’envoi de cette édition anniversaire le samedi 28 février à 21h10, sur TF1.





Depuis son lancement, The Voice s’est imposé comme l’un des plus grands formats musicaux de la télévision française, révélant de nombreux artistes aujourd’hui installés dans le paysage musical. Kendji Girac, Louane, Slimane, Amir, Claudio Capéo, Maëlle ou encore Bilal Hassani ont tous foulé la scène de l’émission avant de conquérir le public. Quinze ans après ses débuts, le programme entend plus que jamais surprendre.







Un quatuor de coachs entre figures cultes et nouveauté

Pour cette saison 15, la production mise sur un mélange d’expérience et de fraîcheur avec un quatuor inédit :

Florent Pagny, pilier historique de l’émission et détenteur de six victoires, fait son grand retour

Amel Bent, voix incontournable de la chanson française, retrouve le fauteuil rouge

Lara Fabian, artiste internationale à la sensibilité reconnue, revient après son passage en 2020

Tayc, figure majeure de la nouvelle scène et créateur de “l’Afrolove”, rejoint l’aventure pour la première fois



Un casting plus varié que jamais

Cette année, la production a étudié plus de 65 000 candidatures pour retenir 130 talents, âgés de 16 à 75 ans. Fidèle à l’ADN du programme, cette nouvelle promotion reflète une grande diversité de parcours et d’influences musicales.

Autre nouveauté marquante : plus de 70 % des chansons interprétées n’ont jamais été entendues dans l’émission. Les talents proposeront ainsi des relectures audacieuses et des univers affirmés dès les Auditions à l’Aveugle.

Des règles revisitées et une “Arme Secrète”

La mécanique du jeu évolue elle aussi. Chaque coach disposera d’une Arme Secrète, un joker inédit tenu secret, capable de rebattre les cartes pendant les auditions. Parmi ces nouveautés : le “Boomerang”, qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son adversaire.

Les célèbres Blocks sont toujours de la partie, tout comme la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique de la compétition.

Des auditions en duo, une première mondiale

Grande innovation cette saison : des Auditions à l’Aveugle en double-fauteuil. Des coachs emblématiques viendront épauler les titulaires le temps d’une soirée :

Matt Pokora avec Amel Bent

Louis Bertignac avec Lara Fabian

Zazie avec Florent Pagny

Kendji Girac avec Tayc

Une configuration inédite dans l’histoire du format, qui devrait offrir des moments forts et des regards artistiques croisés.

Un parcours repensé jusqu’à la finale

Après les auditions, la compétition passera par une nouvelle étape de Qualifications avant les Battles. Suivront ensuite les Performances, où chaque talent bénéficiera d’une carte blanche pour affirmer son identité artistique, puis la Demi-finale et la grande Finale en direct.

🎤 Rendez-vous le samedi 28 février à 21h10 sur TF1 et TF1+ pour découvrir cette saison anniversaire de The Voice, annoncée comme l’une des plus audacieuses de l’histoire du programme.