Ici Tout Commence spoiler : Mehdi fait une belle rencontre (vidéo épisode du 27 février)

Ici tout commence spoiler – Mehdi va faire une belle rencontre dans quelques jours à l’hôtel Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il présente ses créations pour le brunch à Jeanne et Denis, ils sont rejoints par… Anouk !











Face à Anouk, Mehdi perd ses moyens. Il avoue être un grand fan, il a regardé ses vidéos. Et la cheffe est bluffée par les créations de Mehdi, elle se régale et le félicite ! Au point qu’elle se bat avec Denis pour la dégustation !

Anouk et Mehdi se trouvent même une méthode en commun. Entre ces deux là, le courant passe vraiment bien.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1382 du 27 février 2026 : Mehdi rencontre Anouk

