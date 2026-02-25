Plus belle la vie spoiler : que cache Charlotte ? Ariane fait une découverte et l’arrête ! (26 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 26 février 2026 – Les choses vont mal tourner pour Charlotte Dubois demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 26 février 2026, Ariane va procéder à l’arrestation de Charlotte !











A l’agence de détectives, Charlotte explique à Eric que Jean-Jacques Ripon avait découvert son dossier après l’avoir volé lors du cambriolage. Et il a décidé de la faire chanter ! Il lui a d’abord réclamé 10.000 euros, qu’elle lui a donné, puis 30.000 pour détruire le dossier. Charlotte n’avait pas cet argent, ils se sont disputés et Ripon l’a griffée… C’est donc l’adn de Charlotte, alias Juliette Sabiani, qui a été retrouvé sous les ongles de Ripon et elle est dans de sales draps.

Plus tard, Ariane découvre en interrogeant Jennifer que Charlotte a été vue se disputant avec Ripon… Elle appelle alors le légiste et découvre que Charlotte a demandé l’arrêt des analyses pour l’adn retrouvé sous les ongles de la victimes ! En fin de journée, devant le commissariat, Ariane confronte Charlotte et procède à son arrestation !



Charlotte est désormais le suspect numéro 1 dans l’agression de Ripon, elle va devoir s’expliquer…