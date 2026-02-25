

La Grande Librairie du 25 février 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 25 février 2026 : invités et sommaire

Faut-il rester fidèle à l’enfant qu’on a été ? Augustin Trapenard reçoit Éric-Emmanuel Schmitt, Pascal Bruckner, Laurence Nobécourt, Hugo Lindenberg et Cathy Karsenty.

🟨 Arundhati Roy

Autrice indienne couronnée par le Booker Prize en 1997 pour « Le Dieu des Petits Riens », Arundhati Roy revient avec « Mon refuge et mon orage »(Gallimard). Dans cette autobiographie, elle évoque son enfance marquée par une mère aussi brillante que toxique, et livre un récit intime et puissant sur ses origines et ses combats.



🟥 Cathy Karsenty

Avec son premier roman « La fille de ma mère » (Seuil), Cathy Karsenty dresse le portrait bouleversant de sa mère Claudine, atteinte d’Alzheimer. Elle retrace son parcours, de sa jeunesse en Algérie à son entrée en EHPAD, en passant par une histoire d’amour clandestine et le choix d’élever seule sa fille.

🟩 Laurence Nobécourt

Dans « La Petite sauvage » (Grasset), Laurence Nobécourt poursuit son exploration des blessures de l’enfance et des liens familiaux. Le roman raconte l’histoire de trois sœurs qui se déchirent après la disparition de leurs parents, confirmant une œuvre profondément ancrée dans l’intime.

🟦 Hugo Lindenberg

Lauréat du Prix du Livre Inter, Hugo Lindenberg publie « Les années souterraines » (Flammarion). Il y raconte le retour à Paris d’un architecte installé en Californie, venu vendre l’appartement de son enfance, hanté par la figure d’un père distant et d’une mère absente.

🟧 Pascal Bruckner

Douze ans après « Un bon fils », consacré à son père, Pascal Bruckner complète son diptyque familial avec « De mère inconnue » (Grasset). L’écrivain et membre de l’Académie Goncourt tente d’y percer le mystère d’une mère aimante mais envahissante, dans une quête tardive et introspective.

🟥 Éric-Emmanuel Schmitt

Dans « Juste après Dieu, il y a papa » (Albin Michel), Éric-Emmanuel Schmitt s’intéresse à la relation entre Léopold Mozart et son fils Wolfgang. Il revisite ce duo mythique de l’histoire de la musique à travers une réflexion sur l’amour filial, l’exigence et l’éloignement.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 25 février 2026 à 21h sur France 5.