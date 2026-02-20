Ici Tout Commence spoiler : Mehdi va-t-il convaincre Hector ? (vidéo épisode du 24 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Mehdi est en lice pour reprendre les commandes du brunch de l’hôtel Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il s’agit d’une idée de Constance pour décharger Hector et lui permettre de rester prof à l’institut Auguste Armand.











Publicité





Et dans quelques jours, Mehdi va présenter une création à Hector et Jeanne pour les convaincre. Quand il soulève la cloche et dévoile des pancakes, ils sont surpris par un choix si simple. Mais Mehdi assume totalement : ses pancakes soufflés représentent sa cuisine sans réconfortante et sans prétention !

Jeanne et Hector goûtent… Jeanne annonce que c’est les meilleurs pancakes qu’elle ait mangé, ils sont même meilleurs que ceux d’Hector ! De son côté, le chef apprécie et s’apprête à révéler s’il trouve que c’est suffisant pour le brunch de l’hôtel…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Thibault de retour, un drame chez les Leroy ! (vidéo épisode du 24 février)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1379 du 24 février 2026 : Mehdi passe un test face aux Jourdain

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.