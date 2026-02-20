Sept à Huit : Hélène Mercier-Arnault dans le Portrait de la Semaine ce 22 février 2026

Ce dimanche 22 février à 19h30, le magazine d’information « Sept à Huit » proposera un nouveau « Portrait de la Semaine » consacré à une personnalité rare dans les médias : Hélène Mercier-Arnault. Un entretien exceptionnel signé Audrey Crespo-Mara, à découvrir sur TF1.


TF1


Elle n’accorde presque jamais d’interview, préférant la lumière feutrée des salles de concert à celle des plateaux de télévision. Depuis 35 ans, Hélène Mercier-Arnault mène deux vies entremêlées : celle de pianiste-concertiste de renommée internationale et celle d’épouse de Bernard Arnault, l’une des plus grandes fortunes au monde.

Le piano, elle l’a apprivoisé dès l’âge de six ans. À seulement douze ans, elle se produisait déjà en concert. Une vocation précoce qui l’a menée sur les plus grandes scènes internationales, loin du tumulte médiatique.

Sa rencontre avec Bernard Arnault remonte à 1990. Ils se marient l’année suivante. De leur union naîtront trois fils. Mais autour du patriarche de 76 ans, les questions de succession agitent régulièrement les observateurs. Entre les aînés, Delphine et Antoine, issus d’une première union, et les trois fils du couple, Alexandre, Frédéric et Jean, les rivalités alimentent les spéculations. Une guerre de succession est-elle engagée ? Le portrait d’Audrey Crespo-Mara apportera un éclairage inédit sur celle qui évolue au cœur de l’une des familles les plus puissantes du monde.


Alors qu’elle sort un nouvel album, « Lost to the World », chez Warner Classics, Hélène Mercier-Arnault se confie comme rarement.

Un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 22 février à 19h30 dans Sept à Huit sur TF1.

