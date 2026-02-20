Plus belle la vie spoiler : Eric et Laura arrêtés, Vanessa liée au vol de la statuette ? (23 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 23 février 2026 – Encore un incroyable rebondissement à venir lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 23 février 2026, Eric et Laura vont être arrêtés par la police et placés en garde à vue alors qu’à l’hôpital, Otero a miraculeusement repris connaissance.











Bahram explique à Eric que c’est un véritable miracle avant de réaliser qu’il est venu lui sous-tirer des informations pour son enquête sur le vol de la statuette de Saint-Joseph. Et alors que Laura a enfin réussi à déverrouiller le téléphone d’Otero, la police débarque pile quand ils regardaient sa liste d’appels ! Ariane et Morgane récupèrent le téléphone avant de les arrêter et les placer en garde à vue.

A l’hôpital, Ariane découvre qu’Otero est amnésique : il a tout oublié de son agression et des mois qui ont précédés ! Il délire et la prend pour Shakira…



Quand Eric et Laura sont relâché, Laura annonce à Eric qu’elle a mémorisé le dernier numéro qu’Otero a appelé… Elle lui donne et Eric est sous le choc : il a ce numéro dans son répertoire. Il s’agit de… Vanessa Kepler ! La femme d’affaires serait-elle liée au vol de la statuette de Saint-Joseph ??