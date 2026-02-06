Ici Tout Commence spoiler : Ninon sur le départ ! (vidéo épisode du 10 février)



Ici tout commence spoiler – Ninon va devoir parler à Gary dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle a décidé de poser sa candidature pour l’échange d’élèves à Bordeaux !











Ninon assure à Gary qu’il n’a rien de certain mais elle a très envie de partir à l’aventure, de se lancer. Gary accuse le coup, il n’a aucune envie de voir sa petite amie quitter l’institut. Mais pour son bien, il finit par l’encourage et il décide même de la rassurer alors qu’elle lui parle de ses doutes et ses inquiétudes…

Ninon va-t-elle quitter l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1369 du 10 février 2026 : Ninon prête à partir

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

