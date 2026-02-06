« Le nounou » : nouvel épisode inédit avec Booder et Linda Hardy

Par /

Après les jolies audiences des trois premiers épisodes, Booder est de retour pour un quatrième épisode inédit de la série « Le nounou » le lundi 23 février 2026 sur TF1 !


Au casting de cet épisode intitulé « Le mariage », Lannick Gautry et Linday Hardy.

TF1


Le nounou, présentation de l’épisode inédit « La mode »

Samir se voit confier une nouvelle mission : s’occuper des deux enfants de Cléo, une ancienne top model désormais séparée de leur père, Stéphane, photographe de mode à la carrière internationale.

Il rencontre ainsi Gabin, 8 ans, qui souffre de l’absence permanente de son père mais préfère jouer les durs pour masquer son chagrin, et Charlie, 12 ans, déjà lancée dans le mannequinat sur les traces de sa mère.


De son côté, Cléo s’est reconvertie en styliste et met la dernière main à sa toute première collection. Son premier défilé approche, un moment décisif pour celle qui veut prouver — aux autres comme à elle-même — qu’elle a toute sa place de l’autre côté du podium.

À la maison, la tension monte : entre la pression du défilé et une préménopause difficile, Cléo est à fleur de peau. Dans ce tourbillon de shootings, de catwalks, de bouffées de chaleur, d’un entourage haut en couleur et des mensonges de Charlie — qui, en réalité, ne rêve pas du tout de devenir mannequin — Samir va faire une entrée aussi inattendue que fracassante dans l’univers impitoyable de la mode.

Avec BOODER (Samir), Issa DOUMBIA (Abdoulaye), Ahmed SPARROW (Ahmed), Linda HARDY (Cléo), Mademoiselle AGNÈS (Marlène)

