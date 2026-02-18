Ici Tout Commence spoiler : Stanislas au coeur d’une terrible rumeur (vidéo épisode du 20 février)



Ici tout commence spoiler – Stanislas va être au coeur d’une terrible rumeur à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Bianca va balancer aux autres élèves de première année que leur professeur de salle serait un homme violent !











Au Double A, César explique à Bianca qu’il s’est renseigné et c’est le père de Stanislas Duchesnay qui était violent avec les élèves. Mais pour Bianca, il n’y a pas de fumée sans feu et si son père a été violent avec lui, il y a toutes les chances qu’il le soit aussi !

Et en plein service, quand Stanislas s’approche un peu trop près de César, il comprend qu’il a peur de lui…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1377 du 20 février 2026 : Bianca lance une rumeur sur Stanislas

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.