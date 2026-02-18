

La Grande Librairie du 18 février 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ».





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 18 février 2026 : invités et sommaire

Entendez-vous le vivant ? Et l’écoutez-vous, surtout ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, de l’eau, des arbres, des oiseaux… et des langages qu’on ne saurait passer sous silence ! Augustin Trapenard reçoit Gaspard Koenig, Simonetta Greggio, Bernard Werber, Jean-Yves Jouannais et Pauline Peyrade.

🟥 Pauline Peyrade, « Les habitantes » (Éditions de Minuit)

Après le succès de L’Âge de détruire, couronné par le Prix Goncourt du premier roman, Pauline Peyrade revient avec « Les habitantes ». Une romancière intense et sensible, dont l’écriture vibrante explore les émotions à fleur de peau et donne vie à des personnages profondément incarnés.



🟦 Jean-Yves Jouannais, « Une forêt » (Albin Michel)

Dans « Une forêt », Jean-Yves Jouannais imagine une intrigue singulière située dans l’Allemagne d’après-guerre : un procès d’oiseaux accusés de reprendre des chants nazis… Un récit bref, subtil et crépusculaire, qui questionne notre mémoire collective et notre rapport au vivant.

🟨 Bernard Werber, « La voix de l’arbre » (Albin Michel)

Et si les arbres pouvaient témoigner ? Bernard Werber construit un polar original où le coupable est… un arbre ! Avec « La voix de l’arbre », l’auteur aux millions de lecteurs signe une fable écologique haletante, mêlant suspense et réflexion sur la nature.

🟩 Simonetta Greggio, « Le souffle de la forêt » (Arthaud)

Dans « Le souffle de la forêt », Simonetta Greggio s’intéresse au destin fascinant de la scientifique polonaise Simona Kossak. À travers cette enquête romanesque, elle célèbre une femme ayant choisi de vivre en harmonie avec la nature, devenue héroïne de son livre.

🟥 Gaspard Koenig, « Aqua » (Éditions de l’Observatoire)

Après « Humus », Gaspard Koenig poursuit sa tétralogie des éléments avec « Aqua ». Ce deuxième volet nous entraîne dans un village normand en pleine guerre de l’eau, offrant une réflexion engagée et romanesque sur les ressources naturelles et les tensions qu’elles suscitent.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 18 février 2026 à 21h sur France 5.