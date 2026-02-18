Plus belle la vie spoiler : qui a commandité le vol de la statuette ? Eric et Laura découvrent... (19 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 19 février 2026 – Qui a commandité le vol de la statuette de Saint Joseph dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? On peut déjà vous dire que demain, dans l’épisode du jeudi 19 février 2026, Ariane et Morgane annoncent à Eric et Laura qu’Otero est en état de mort cérébrale après avoir reçu un coup violent derrière la tête.











Eric et Laura expliquent avoir identifié Otero comme étant le voleur de la statuette de Saint-Joseph mais refusent d’en dire plus… C’est certainement le commanditaire qui l’a frappé après avoir récupéré la statuette. Laura donne volontairement une adresse légèrement différente à Morgane et Ariane pour qu’elles aillent au mauvais endroit pendant qu’ils vont fouiller l’appartement d’Otero !

Laura retrouve un téléphone caché sous la baignoire et le récupère. Mais ni elle ni Eric ne sait le cracker ! Et en fin de journée, Eric et Laura découvrent leur agence de détectives vandalisée !



Qui est le commanditaire du vol qui a tué Otero et est venu fouiller l’agence d’Eric et Laura ? Chez Stars-Actu, on pense à… Natacha, la copine de Gabriel conservatrice de musées !