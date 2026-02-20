Ici Tout Commence spoiler : Zoé accusée du vol des couteaux, Marc la menace ! (vidéo épisode du 25 février)



Ici tout commence spoiler – Le chef Dominique Montigny-Ferrand est mort dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et malheureusement pour Zoé, il n’a pas eu le temps de lui offrir les couteaux comme il le voulait… Cerise sur le gâteau, dans quelques jours, les couteaux vont être volés et la famille Leroy va accuser Zoé !











Et après visionnage de la vidéo-surveillance, Marc et Rose pensent avoir reconnu Zoé ! Ils sont convaincus que Zoé est venue voler les couteaux pour payer l’école privée de sa petite soeur, Inès.

Zoé et Lionel assurent qu’elle n’a rien fait mais Marc va jusqu’à la menacer : si les couteaux ne réapparaissent pas, il ira à la gendarmerie avec les images de la vidéo-surveillance !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1380 du 25 février 2026 : Zoé lourdement accusée

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.