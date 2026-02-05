Ici Tout Commence spoiler : Zoé est à bout, Lionel fait une grande annonce (vidéo épisode du 10 février)



Ici tout commence spoiler – La période est plus que difficile pour Zoé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme doit tout gérer : ses études à l’institut, son travail au Comptoir de Jude, mais aussi les soucis familiaux à la maison et les tâches ménagères ! Dans quelques jours, Zoé avoue à Lionel qu’elle est à bout…











Et pour cause, comme si sa charge mentale n’était pas suffisamment importante, Inès fait des siennes. Elle a tellement séché les cours qu’elle s’est faite renvoyer de son lycée ! Lionel explique à Zoé qu’Inès veut faire se centrer sur la danse. Il pense qu’il faut réfléchir à une solution comme un sport / études mais Zoé pense que c’est juste une façon pour elle d’esquiver le lycée…

Zoé explique à son frère qu’elle est épuisée par tout ça, elle veut devenir cheffe mais ne sait pas comment elle va réussir dans ces conditions. Lionel annonce alors à Zoé qu’elle va se concentrer sur ses études et uniquement sur ça pendant toute une semaine ! Il promet de tout gérer !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1369 du 10 février 2026 : Zoé est épuisée

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.