Star Academy du 5 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 5 février 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.











La journée commence par des répétitions de danse pour Léa, qui retrouve Jonathan en salle de danse. Il est accompagné de danseurs, mais aussi de Victor, Bastiaan et Sarah. Il explique qu’ils vont faire ce tableau sur la finale mais aussi sur la tournée, les autres académiciens étant sur une partie plus rock et plus proche du public.

Pendant ce temps là, Ambre profite du soleil dehors. Elle vient ensuite les regarder danser avant de rejoindre Lucie pour répéter son duo avec Bigflo & Oli. Quand Léa retrouve Ambre, elle l’informe que c’est l’anniversaire de Lucie !

Place à une masterclass au théâtre avec Jérémy Ferrari. Ils passent un bon moment à discuter, Ambre et Léa repartent ravies. Elles se préparent ensuite pour emmener son gâteau d’anniversaire à Lucie.



Les filles appellent ensuite leurs familles avant que Michaël Goldman débarque avec Benjamin Lavernhe. Il va présenter la cérémonie les César et il a la pression. Il dîne avec eux, un moment de partage et de discussion. Benjamin avoue qu’il les suit chaque semaine et leur propose ensuite un quizz sur leur saison. A la clé, un petit buste porte-bonheur de Molière. Et c’est finalement Léa qui remporte la victoire !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 février

