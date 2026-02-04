Ici Tout Commence spoiler : Zoé trouve un soutien inattendu (vidéo épisode du 9 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Zoé traverse une période difficile dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme souffre d’une trop grosse charge mentale tout en poursuivant ses études à l’institut… Et ça ne va pas s’arranger !











Dans quelques jours, Inès va se faire virer de son lycée et Zoé va manquer la seconde chance offerte par le chef Leroy. Elle retourne le voir mais il lui rappelle qu’elle a déjà eu une nouvelle chance. Il lui dit que l’année est loin d’être terminée, elle se rattrapera.

Zoé reçoit alors le soutien du chef Dominique Montigny-Ferrand, qui vient de débarquer à l’institut. Il assure à Zoé qu’il a aimé quand il a goûté sa cousine et il a de la compassion pour tout ce qu’elle gère au quotidien. Le chef apporte un soutien précieux à Zoé.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1367 du 6 février 2026 : Hector fait confiance à Constance

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

