Quotidien du 4 février 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 4 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Quotidien : les invités du 4 février 2026

📰 Laurent Valdiguié — Journaliste d’investigation à Marianne

🎬 Jacob Elordi et Margot Robbie pour le film « Hurlevent » en salle le 11 février


Synopsis : Une lecture contemporaine de l’amour dévorant entre Heathcliff et Catherine, une histoire mythique qui traverse les époques et dépasse toute logique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 4 février 2026 à 19h25 sur TMC.

