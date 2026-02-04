Star Academy du 4 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 4 février 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens.











Publicité





Place aux dernières évaluations de l’aventure pour Ambre et Léa. Elles passent devant les profs, accompagnés de Lucie, Fanny et Ladji. Tour à tour, elles passent sur « Le blues du businessman » de Starmania, ainsi qu’un texte racontant leur Star Academy.

Ambre ouvre le bal. Michaël la félicite, il est certain de la revoir l’an prochain en tant qu’artiste. Lucie salue son instinct tandis que Ladji la remercie et lui dit de prendre sa place. Papy annonce qu’elle est une artiste.

Léa passe ensuite. Et elle demande à Fanny de l’accompagner au piano pour son texte. Les profs sont tous très émus, Léa pleure en lisant son texte. Marlène salue le fait qu’elle s’est ouvert, elle la remercie pour son confiance. Fanny pense qu’elle s’est trouvée au cours de cette aventure. Jonathan lui dit qu’elle est devenue solaire, il dit avoir eu de la chance d’avoir travailler avec elle. Il est fier d’elle. Sofia lui parle de l’empreinte qu’elle a laissé dans son coeur.



Publicité





Après les évaluations, les finalistes découvrent du courrier. Elles sont invitées à participer à une émission de radio le soir dans le studio du château. Elles sont ravies !

Fanny fait répéter Ambre. Elle lui annonce son solo pour la finale : « Ma gueule » de Johnny Hallyday. Et Fanny annonc à Léa son solo : « Adagio » de Lara Fabian.

Léa et Ambre prennent un temps pour s’allonger sur le sol. Elles sont ensuite rendez-vous avec un coiffeur.

Place ensuite à l’émission de radio, le Super Show sur NRJ. Elles ont Marine au téléphone, qui leur souhaite bonne chance pour la finale !

SONDAGE finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre Léa Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 février

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.