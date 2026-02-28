Ici Tout Commence spoilers : le secret de Stanislas révélé, Jasmine mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 2 au 6 mars 2026)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 mars 2026 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par la révélation du lourd secret de Stanislas. Bakary, le nouveau venu tout droit de l’école de cuisine de Bordeaux dans le cadre d’un échange, va révéler sous les yeux de Coline que Stanislas est son ex beau-père : il devait l’adopter et l’a finalement abandonné ! Bakary accuse Stanislas de l’avoir beaucoup fait souffrir…

De son côté, Jasmine a bien du mal à voir Jim dans les bras d’une autre… Elle manque d’inspiration en cuisine mais peut compter sur Milan et Mehdi, qui ont tout prévu pour l’aider.

Quant à Jude et Mattéo, après une nouvelle série de coups bas, ils décident enfin de rompre.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 (épisode 1383) : Durant la sélection, Stanislas fait l’autruche. Grâce à Fleur, César s’impose. De son côté, Carla voit clair en Zoé.

Mardi 3 mars 2026 (épisode 1384) : Face à Coline, Bakary révèle un lourd secret. À l’Institut, Jasmine ne peut pas échapper à Jim désormais en couple. Jude et Mattéo se tirent dans les pattes.

Mercredi 4 mars 2026 (épisode 1385) : La présence de Bakary bouleverse Stanislas. En plein conflit, Jude et Mattéo font volte-face. Pour Jasmine, Milan est l’homme de la situation.

Jeudi 5 mars 2026 (épisode 1386) : Lors d’un cocktail, Stanislas commet une erreur fatale ! Face à Maxence, Loup perd son sang-froid. À L’Atelier, Solal broie du noir.

Vendredi 6 mars 2026 (épisode 1387) : Stanislas touche le fond. Bianca change son fusil d’épaule. Avec Lionel, Fleur se jette à l’eau.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 2 au 6 mars 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici