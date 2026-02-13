13h15 le samedi du 28 février 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 28 février 2026 : le sommaire aujourd'hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd'hui, il a pour thème « Les gardiens de l'aiguille « .













13h15 le samedi du 28 février 2026 : Les gardiens de l’aiguille

Véritable exploit d’ingénierie, le téléphérique reliant la vallée de Chamonix à l’Aiguille du Midi permet aujourd’hui d’atteindre l’un des plus hauts sommets des Alpes françaises. Grâce à sa construction audacieuse et au travail quotidien des équipes qui veillent à son bon fonctionnement, la haute montagne s’ouvre désormais au plus grand nombre.

L’émission 13h15 le samedi s’est immergée dans cette formidable aventure humaine, marquée par un record impressionnant : près de 2 800 mètres de dénivelé parcourus en moins de vingt minutes entre Chamonix et l’Aiguille du Midi, via l’un des téléphériques les plus spectaculaires et vertigineux au monde.



L’histoire commence en 1904, lorsque naît le projet fou de relier la vallée à ce sommet culminant à plus de 3 800 mètres d’altitude, dans des conditions extrêmes. Aux pionniers d’hier ont succédé des femmes et des hommes passionnés — Pierre, Christian, Sam ou encore Benjamin — devenus les gardiens de cette prouesse technique. Pour assurer son entretien, ils affrontent chaque jour le givre, la neige et les vents violents.

