Audiences 27 février 2026 : « La ballade des Enfoirés » loin devant « Capitaine Marleau »

Audiences 27 février 2026 – Sans surprise, c’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le concert « La ballade des Enfoirés », qui a été suivi par 7,16 millions de téléspectateurs pour 39,3% de pda. C’est en baisse sur un an.





C’est loin devant France 2 avec la rediffusion d’un épisode de « Capitaine Marleau » qui a captivé 2,23 millions de téléspectateurs pour 12,5% de pda.







Audiences 27 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « Open range », qui a captivé 1,09 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Bis », qui a intéressé 776.000 téléspectateurs pour 4,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie