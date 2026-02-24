« Indiana Jones et le temple maudit » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (24 février 2026)



Publicité





Indiana Jones et le temple maudit au programme TV du mardi 24 février 2026 – Ce soir M6 rediffuse le film culte « Indiana Jones et le temple maudit ». Un film réalisé par Steven SPIELBERG avec Harrison FORD dans la peau d’Indiana Jones.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







Publicité





« Indiana Jones et le temple maudit » : l’histoire

À la suite d’un affrontement aérien au-dessus de l’Himalaya, Indiana Jones s’écrase en Inde avec son fidèle compagnon Demi-Lune et la chanteuse de cabaret Willie Scott. Ils découvrent un village où les enfants ont été enlevés et contraints de travailler dans une mine étroitement surveillée. Accueillis par un jeune maharadjah, dirigeant du royaume mais manipulé par les redoutables mollahs Ram et Chattar Lal depuis la disparition d’une pierre sacrée, le trio comprend vite l’ampleur de la menace. Indy se donne alors pour mission de libérer les enfants, restituer son autorité au jeune souverain et rapporter la pierre magique au village.

Le casting

Avec Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones), Kate CAPSHAW (Willie Scott), Jonathan KE QUAN (Demi-Lune), Amrish PURI (mollah Ram), Roshan, SETH (mollah Chattar Lal), Philip STONE (Capitaine Blumburtt), Dan AYKROYD (Weber), David YIP (Wu Han)



Publicité





5 choses à savoir sur votre film

– Sharon Stone était pressentie pour camper le rôle féminin principal du film. Mais c’est finalement Kate Capshaw qui a été choisie. Pour l’anecdote, cette dernière est devenue quelques années plus tard la femme de Steven Spielberg (le réalisateur, ndrl).

– Le début du film se déroule au « Club Obi-Wan », un clin d’œil au personnage d’Obi-Wan Kenobi de la trilogie Star Wars.

– Malgré son succès critique et public, Steven Spielberg a avoué que ce film était celui de la franchise qu’il aimait le moins

– Les équipes du film avaient prévu de tourner en Inde. Devant le refus des autorités, c’est au au Sri Lanka que leurs caméras se sont posées

– Box office : 333 millions de dollars de recettes à travers le monde et 5 683 254 entrées dans les salles obscures françaises

VIDEO « Indiana Jones et le temple maudit », la bande-annonce