« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore » : le film ce soir sur TF1 (24 février 2026)

« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore », c’est le film rediffusé ce mardi 24 février 2026 sur TF1. Il s’agit du troisième volet de la série « Les Animaux fantastiques » et du onzième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.







« Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore » : histoire, résumé

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald nourrit l’ambition de prendre le contrôle du monde des sorciers. Conscient qu’il ne peut l’affronter seul, il confie alors au magizoologiste Norbert Dragonneau la tâche de constituer une équipe aussi disparate qu’inattendue : sorciers, sorcières et même un boulanger moldu. Ensemble, ils se lancent dans une mission aussi dangereuse qu’essentielle, croisant sur leur route des créatures magiques inédites et familières, tout en faisant face aux partisans de Grindelwald, toujours plus nombreux. Mais alors que le conflit prend une ampleur considérable, Dumbledore pourra-t-il longtemps rester en retrait ?

Casting

Avec : Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Jude Law (Albus Dumbledore), Ezra Miller (Credence Barebone), Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein)



VIDÉO bande-annonce