« Sommes-nous tous sexistes ? » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (24 février 2026)

« Sommes-nous tous sexistes ? » au programme TV du mardi 24 février 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Sommes-nous tous sexistes ? ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine







« Sommes-nous tous sexistes ? » : présentation

Mesdames, avez-vous le sentiment que, en réunion, des hommes vous interrompent fréquemment ? Ou qu’ils prennent le temps de vous expliquer des choses que vous maîtrisez déjà ? Et vous, messieurs, ressentez-vous cette pression d’être toujours forts, virils, de taire vos émotions ?

Bienvenue dans « Sommes-nous tous sexistes ? ».



Dans ce prime time événement, animé par Marie Portolano et Jamy Gourmaud, 50 volontaires se prêtent à une série d’expériences surprenantes. Toutes s’appuient sur des études scientifiques internationales et ont été adaptées pour la télévision. Leur objectif : décrypter les mécanismes inconscients qui nourrissent le sexisme.

Tout au long de l’émission, les réactions des participants sont analysées par le conseiller scientifique Sylvain Delouvée et commentées par l’humoriste et comédienne Caroline Vigneaux, qui aborde régulièrement ces thématiques dans ses spectacles.

Les résultats sont saisissants… et particulièrement éclairants sur le fonctionnement de notre cerveau face aux stéréotypes et aux préjugés liés aux femmes et aux hommes. Ces biais, profondément ancrés, sont à l’origine des discriminations de genre et influencent nos comportements, souvent à notre insu.

Afin de garantir la sincérité des expériences, les 50 participants ne connaissent pas le véritable objectif de l’émission. Comment réagiront-ils en découvrant la réalité ? Et nous, face à notre écran, quel sera l’impact de cette prise de conscience sur notre propre perception des mécanismes psychosociaux à l’origine des comportements sexistes ?