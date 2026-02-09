Jean-Marc Morandini annonce son retrait immédiat de l’antenne de CNews

Jean-Marc Morandini ne sera plus à l’antenne de CNews. L’animateur a annoncé ce lundi, sur le réseau social X, avoir lui-même proposé son retrait à la direction de la chaîne d’information.


Capture TF1


« J’ai proposé ce jour à la direction de CNews de me retirer de l’antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction », a-t-il écrit. « Je regrette profondément de devoir prendre cette décision, mais je pense qu’elle est indispensable pour retrouver le calme et la sérénité. »

Quelques minutes plus tard, la chaîne a confirmé cette mise en retrait. Contactée par Le Monde, CNews a indiqué « prendre acte de la décision de Jean-Marc Morandini de se retirer de l’antenne immédiatement ».

Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions internes. Condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs, l’animateur était jusqu’ici maintenu à l’antenne par la direction, un choix qui avait suscité une vive polémique, y compris au sein de la rédaction de CNews.


Le retrait de Jean-Marc Morandini vise, selon ses propres mots, à apaiser la situation et à permettre aux équipes de travailler « dans le calme et la sérénité ». À ce stade, la chaîne n’a pas précisé si cette décision est temporaire ou définitive.

