Ici Tout Commence spoiler : Zoé a perdu le contrôle ! (vidéo épisode du 11 février)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Zoé va totalement partir en vrilles cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Totalement à bout de nerf entre ses études à l’institut et ses problèmes familiaux, Zoé va pousser sa petite soeur, Inès, dans les escaliers !











L’adolescente va s’en sortir avec le poignet cassé et va beaucoup en vouloir à sa soeur. De son côté, Zoé culpabilise et dans quelques jours, elle se confie à Gary et Carla à l’économat.

Carla essaie de dédramatiser tandis que Gary lui conseille de parler à Inès. Zoé explique que sa petite soeur ne veut plus lui adresser la parole, elle ne sait pas comment faire le premier pas… Gary remarque alors un bocal de guimauves, le pécher mignon d’Inès…

