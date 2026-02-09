Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo inquiet pour sa mère, il découvre... (épisode du 10 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1856 du 10 février 2026 – Pablo va s’inquiéter pour sam mère dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, alors que Caroline et Martin débarquent à Montpellier, Pablo va découvrir qu’elle est encore plus sous son emprise !











Alors que Pablo explique à Hugo et Sabine qu’il déteste Martin, ils vont décider d’inviter le couple à dîner en même temps que Becker. Au cours de la soirée, tout le monde comprend vite que Martin n’est pas quelqu’un d’agréable…

Il passe son temps à dénigrer Pablo et il annonce que Caroline, qui était assistante comptable, a démissionné car ils pouvaient vivre avec son seul salaire. Et au cours du repas, Pablo surprend sa mère dans la cuisine entrain d’avaler des anxiolytiques… Il pensait qu’elle avait arrêté.

Plus tard, alors que Martin a dit devoir aller aux toilettes, Pablo le retrouve dans sa chambre, dans le noir… C’est très tendu entre Pablo et son beau-père. Une fois à l’hôtel, Caroline ouvre les yeux et reproche à Martin de vouloir l’éloigner de son fils…



