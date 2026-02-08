Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 : le terrible accident de Lindsey Vonn (VIDÉO)



La légende du ski alpin Lindsey Vonn a vécu une matinée dramatique lors de la descente féminine des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Après avoir pris tous les risques pour participer à cette compétition malgré une grave blessure récente, l’Américaine a lourdement chuté en haut du tracé, violemment projetée contre une porte de slalom, ce qui a entraîné son abandon immédiat sur la piste.











La star de 41 ans, revenue sur les pistes après une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue il y a neuf jours lors de la dernière descente de Coupe du monde à Crans-Montana, avait défié les pronostics et les blessures pour s’aligner au départ de la plus prestigieuse course de sa carrière.

Mais ce dimanche, alors qu’elle venait tout juste de lancer sa course, Lindsey Vonn a perdu le contrôle de ses skis et percuté une porte de plein fouet. Cette collision a immédiatement déséquilibré l’Américaine qui est tombée avec violence, incapable de reprendre sa course.

Sur place, les soigneurs sont rapidement intervenus. Incommodée et incapable de se relever seule, elle a été évacuée de la piste sur une civière, sous les yeux inquiets du public et des autres concurrentes.



Un pari extrême après un retour héroïque

Cette saison déjà exceptionnelle avait vu Lindsey Vonn — surnommée la « Speed Queen » du ski — effectuer un retour incroyable sur le circuit après plusieurs années de retraite et de nombreuses blessures.

Mais neuf jours avant les Jeux, une chute lors de la descente de Crans-Montana l’avait déjà laissée avec une rupture complète du ligament croisé et des dommages au ménisque, des blessures qui auraient normalement mis fin à toute saison. Malgré cela, elle avait affiché une détermination à toute épreuve, affirmant vouloir concourir à Cortina d’Ampezzo.

Un moment intense pour le ski alpin

La chute de Vonn a immédiatement provoqué une grande émotion au pied des Dolomites, alors que les spectateurs et les commentateurs saluaient son courage mais redoutaient ce scénario tragique. Les organisateurs ont momentanément stoppé la descente pour permettre l’intervention des secours et l’évacuation de l’athlète.