The Voice 2026 : une première voix dévoilée dans la bande-annonce (VIDÉO)

Hier soir, lors de la grande finale de Star Academy sur TF1, les téléspectateurs ont eu droit à une surprise de taille : la chaîne a diffusé la toute première bande-annonce de la prochaine saison de « The Voice, la plus belle voix ».











Cette première vidéo officielle a donné un aperçu très attendu de ce qui s’annonce comme une saison pleine d’émotions et de talents. Le public a notamment pu découvrir une voix impressionnante, interprétée à l’aveugle devant les coachs — un moment qui donne le ton de cette nouvelle édition.

Un plateau de coaches renouvelé et prometteur

Les fidèles de l’émission retrouveront avec plaisir :

🎙️ Florent Pagny, toujours authentique et exigeant,

🎼 Lara Fabian, sensibilité et technique au rendez-vous,

🌟 Amel Bent, rayonnante et passionnée,

…et une nouvelle arrivée très attendue dans le fauteuil rouge : Tayc. L’artiste promet d’apporter une énergie différente et une écoute toute particulière aux talents qui se présenteront face à lui.



Une date de lancement encore mystérieuse

Si TF1 n’a pas encore annoncé officiellement la date de diffusion de cette nouvelle saison, le premier épisode pourrait être diffusé le samedi 28 février ou le samedi 7 mars. Une information à vérifier mardi avec l’annonce de la nouvelle grille des programmes.

👉 En attendant plus de détails, la bande-annonce dévoilée hier reste l’un des moments forts de cette saison télé déjà très attendue — et donne un avant-goût de ce que réserve la prochaine aventure musicale sur TF1.

VIDÉO la bande-annonce de The Voice 2026